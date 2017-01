Renea arreston pas 4 vitesh te denuarin per vrasjen e 3-fishte ne Vlore

Pas ndërhyrjes dhe neutralizimit të personit nga Forcat Speciale Renea, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij në zonën e "Plazhit të Vjetër" Vlorë, Policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

një armë zjarri të llojit Pistoletë TT,

një silenciator, fisheke dhe dy aparate celulare.

Pas afro 4 vjetësh nga krimi i trefishte policia në bashkëpunim me Renea-n kanë bërë të mundur arrestimin e autorit e denuar me burg perjete për vrasjet e ndodhura ne plazhin e Vlorës në vitin 2013. Policia e cila e cilëson një super aksion ka vënë në pranga Delin Hajdaraj, 26 vjeç, i cili është denuar së ka vrarë tre pushues në plazhin e Vlorës. Sipas një njoftim për shtyp të policië thuhet se operacioni për kapjen e tij u bë gjithashtu në bashkëpunim edhe me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative për lokalizimin e vendodhjes së tij u bë e mundur kapja dhe arrestimi i tij në katin e katërt ë një pallati në lagjen "Ujë i Ftohtë". Delin Hajdaraj, ka qenë shpallur në kërkim për ngjarjen e ndodhur në 28 Korrik të vitit 2013, ku në bashkëpunim me shtetasin Leo Osmeni, 23 vjeç (i arrestuar në flagrancë dhe i dënuar me 35 vite burg), në lagjen "Ujë i Ftohtë" në Plazhin e Kalasë, kanë qëlluar me armë zjarri automatike model 56, në prezencë të pushuesve të tjerë, ku mbetën të vrarë 3 pushues nje grua 53 vjece nje 18 vjecar dhe nje 35 vjecar të cilët ndodheshin në vendin dhe ne kohën e gabuar teksa i riu ka qëlluar me breshëri automatiku. Shkak për këtë vrasje ka qenë ngacimi që disa djeme kishin bërë motrës së autorit i cili ka qëlluar me breshëri në drejtim të djemeve por që fatkeqeshit plumbat kane zënë njerëzit e gabuar. Policia e Vlorës, duke patur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të tij, ka kërkuar ndihmë nga Forcat Speciale Renea Tiranë, të cilët në bashkëpunim kanë realizuar kapjen e këtij shtetasi të dënuar me burgim të përjetshëm, i cili kishte rreth 4 vite në arrati. Policia dispononte informacion se ky shtetas strehohej edhe në 2 banesa të tjera me qira brenda në qytet. Të tre banesat, i mbante me qira që prej muajit Gusht të vitit 2016 dhe i përdorte për ti shpëtuar ndjekjes së Policisë së Vlorës.